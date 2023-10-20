«Ак Барс» — «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Казани

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Сибирь».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.58.

«Казанцы сейчас уже вышли на свои привычно высокие показатели. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова выиграли 13 матчей из 18 и занимают на данный момент второе место на Востоке. Домой «Ак Барс» вернулся после успешного дальневосточного турне, где по два раза обыграл «Адмирал» и «Амур». Александр Радулов, Вадим Шипачёв и Дмитрий Юдин вместе с партнёрами теперь хотят порадовать и свои родные трибуны.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сибирь» Дэвида Немировски во вторник одолела в гостях нижегородское «Торпедо» в серии буллитов — 5:4. Эта победа стала восьмой в 19 матчах для новосибирской команды. И, в принципе, Рид Буше, Владимир Бутузов, Николай Прохоркин, Тейлор Бек и компания могут выигрывать не эпизодически, а систематически. Потенциал у этой команды есть. Вот только пока «Сибирь» балансирует на границе попадания в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошлом сезоне новосибирцы трижды обыграли казанцев, при одном поражении. В столице Татарстана «Сибирь» выиграла обе встречи. Но в последних 45 матчах заметное преимущество имеют «Белые барсы» — 28 побед при 17 поражениях.

Думается, что в «Ак Барсе» не забыли о прошлогодних проигрышах и сейчас постараются взять реванш. Казанцы победят в основное время», — сказал Плющев.