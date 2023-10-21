«Манчестер Сити» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Брайтон».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.06.

«Манчестер Сити» и «Брайтон» сыграют в девятом туре АПЛ. Думаю, фаворит тут очевиден. Последние результаты «горожан» были далеко не самыми лучшими. Но, я думаю, у «чаек» тут все равно нет шансов.

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Да, «Ман Сити» разочаровал своих фанатов в последних турах. Клуб уверенно стартовал в сезоне, шел на серии побед. Но вот в трех из четырех последних встреч «горожане» уступали – 0:1 «Ньюкаслу», 1:2 «Вулверхэмптону» и 0:1 «Арсеналу». Между ними команда Гвардиолы сумела обыграть «Лейпциг» в Лиге чемпионов – 3:1. В таблице АПЛ действующий чемпион уже опустился на третье место. Впрочем, пока отставание от лидеров у коллектива не такое большое — составляет всего два очка.

«Брайтон» в этом сезоне снова доставляет много проблем соперникам по АПЛ. Состав у команды остался довольно сильным, несмотря на уход некоторых звезд. Сейчас в таблице команда Де Дзерби идет на шестом месте, не так сильно отставая от лидеров. В последних турах «чайки» тоже начали терять очки – 1:6 от «Астон Виллы» и 2:2 с «Ливерпулем». Так что игра с «Ман Сити» сейчас совсем не вовремя пройдет для «Брайтона».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Благодаря сильному прошлому сезону, команда Де Дзерби попала в Лигу Европы. Там клуб пока не выигрывал – 2:3 с АЕКом и 2:2 с «Марселем». А вот «Сити» проблем в Лиге чемпионов пока не испытывал. Помимо виктории с «Лейпцигом», команда также обыграла «Црвену Звезду» — 3:1.

Да, сейчас для любого клуба АПЛ игра с «Брайтоном» не может быть простой. Однако «Манчестер Сити» обязан сегодня выигрывать. Клуб начал много проигрывать в Англии. Так что после паузы на матчи сборных «горожане» победят, я уверен», — сказал Павлюченко.

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