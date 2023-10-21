«Локомотив» – «Динамо»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо» в 12-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.96.

«Локомотив» сыграет с «Динамо». Это дерби. В прошлом сезоне очень фестивальные матчи выдавали и те, и другие, когда играли друг с другом. Динамовцы выиграли 3:1 в гостевой встрече, а «Локомотив», соответственно, на «ВТБ Арене» взял реванш (4:2) по весне, когда он играл очень здорово, а динамовцы резко сдали.

Здесь у «Локомотива» небольшое преимущество по тому количеству легионеров, которые уезжали в сборные. Их не так много у «Локо», плюс нет латиноамериканцев, в отличие от «Динамо», где есть Чавес, Карраскаль, Бальбуэна. Они вернулись чуть позже. Нгамале сыграл в двух матчах за сборную Камеруна. Плюс травма еще у Фомина, непонятно, сыграет он или не сыграет. Но Тюкавин, Грулев, Смолов — они все оставались под руководством Марцела Лички. Да, есть недовольство определенное у руководства клуба, что слишком «робингудский» футбол показывает «Динамо», как сказал Гафин, но это футбол яркий, интересный для зрителей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Не поверю, что «Динамо» в двух матчах подряд не сумеет забить, но в обороне у «Динамо» проблемы имеются. Это мы видели и по предыдущим матчам.

Я думаю, что игра должна получиться веселой, яркой, как и в прошлом сезоне. В пяти матчах подряд между этими командами обязательно идет обмен забитыми мячами. Там даже в 10 последних матчах только в одном 0:0 сыграли — в 2021 году. Во всех остальных друг другу команды забивали», — сказал Генич.