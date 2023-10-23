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«Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Трактор».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 2.94.

«Игровой день 21 октября 2023 года многое поставил с ног на голову. «Локомотив» проиграл «Витязю», СКА всухую влетел в Нижнекамске, и только «Торпедо», от которого этого уже никто не ждал, поддержало реноме приличных команд, обыграв дома «Амур».

И вот теперь «Нефтехимик», разошедшийся, раздухарившийся, загнавший «под плинтус» даже СКА, принимает дома «Трактор», у которого всё давно не слава богу и уже второй главный тренер в текущем сезоне.

Вряд ли нам чем-то сможет помочь статистика. Потому что «Нефтехимик» долго пролежал на дне турнирной таблицы и долго чесался. Сейчас, конечно, прёт как на дрожжах, но ведь поражения начала сезона никуда не денешь. Правда, даже с этими поражениями у «маленьких татар» сейчас 66,7 процента домашних очков. И этот показатель лучше, чем, скажем, у «Торпедо», «Спартака» и даже ЦСКА. А «Трактор» имеет на выезде ровно 50 процентов набранных очков. Если же брать статистику прошлого сезона, которая сейчас совершенно не злободневна, то год назад челябинцы забрали у нижнекамцев три из четырех междусобойчиков. Господи, как давно это было.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Конкретно сейчас есть большое подозрение, что с нынешним «Нефтехимиком» нынешний же «Трактор», да ещё в Нижнекамске, не справится. Банально не потянет. Мы получим достаточно тягучий и не слишком результативный матч с тоталом ниже 6.5 и домашней победой «Нефтехимика», одержанной в основное время», — сказал Лебедев.

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