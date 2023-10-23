«Нефтехимик» — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Нижнекамске

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Трактор».

Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 2.03.

«Это непростой матч для «Нефтехимика». В этот день будут отмечать 55-летие нижнекамского хоккея. Подготовлена очень большая программа. Из Москвы даже отправляется специальная телевизионная бригада. Студия на игре в Нижнекамске – когда вы ещё такое видели? Да никогда! Будет специальное включение Михаила Сергачёва из Тампы – в общем, в городе будет невероятный ажиотаж.

Понятно, что «Нефтехимик» сделает всё в этот день, чтобы одержать победу. Способен ли он на это? Думаю, что да. Как и в прошлом году, клуб провалил сентябрь. Но теперь набирает обороты с целью заскочить в зону плей-офф. Нижнекамцы выдали серию из четырёх побед, а в последнем матче обыграли вообще СКА (2:0), причём не пропустили ничего.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В то же время «Трактор» победил лишь два раза в последних пяти матчах. Причём победы эти были – одна с разницей в шайбу, другая по буллитам. У команды нет главного тренера – в отставку отправлен Анвар Гатиятулин. Временно его заменяет Алексей Заварухин, но тренера-вожака в команде нет, и сами хоккеисты это понимают.

Вот здесь можно сыграть на ситуации, что «Нефтехимик» все недооценивают на фоне именитого «Трактора», но на самом деле у хозяев объективно больше шансов на победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 октября 2023, понедельник. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы в этом матче взял кэф 2.03 на то, что «Нефтехимик» одержит итоговую победу, пусть даже по буллитам», — сказал Лысенков.