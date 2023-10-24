«МЮ» — «Копенгаген»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.04.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Копенгагеном» в 3-м туре Лиги чемпионов. Конечно, «красные дьяволы» в этом сезоне терпят много неудач. Но в еврокубке мне клуб больше нравится, чем в Премьер-лиге. Так что я уверен тут в поражении датчан.

«Ман Юнайтед» добыл две победы в последних матчах — обыграл «Брентфорд» и «Шеффилд» (2:1 оба раза). До этого подопечные тен Хага часто уступали. Сейчас же, думаю, они на эмоциях продолжат выигрывать. Состав остаётся достаточно сильным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Лиге чемпионов «Юнайтед» пока не выигрывал. Хотя оба раза к ничьей команда была близка — 3:4 от «Баварии» и 2:3 от «Галатасарая». Так что сейчас с «Копенгагеном» англичане будут играть с дополнительной мотивацией. Ведь соперник в группе ЛЧ стоит выше — в 1-м туре датчане сыграли вничью с «Галатасараем» (2:2), после чего тоже уступили «Баварии» (1:2).

В домашнем чемпионате подопечные Якоба Нееструпа тоже далеко не всегда добывают победы. Тяжело им чередовать матчи в еврокубке и в Суперлиге. Хотя пару дней назад «Копенгаген» в домашней лиге обыграл «Вайле» — 2:1.

Думаю, МЮ будет заряжен на победу. Клуб настроен выйти в плей-офф ЛЧ, а для этого уже нужно начать выигрывать. «Копенгаген» не сумеет остановить противника», — сказал Павлюченко.