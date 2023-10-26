«Адмирал» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Витязь».

Ставка: победа «Адмирала» за 1.95.

«Судя по тому, как «Витязь» выглядел в предыдущем матче с московским «Динамо», в свою очередь игравшем второй матч за сутки, он уже на Дальнем Востоке и, возможно, давно. А ведь «Витязям», чтобы нормально успеть к следующей игре во Владивосток, пришлось прямо после «Динамо» мчаться в аэропорт и снимать коньки уже в самолёте, после взлёта.

То есть подмосковная команда по всем объективным показателям должна выходить на приморский лёд в сильно сумеречном состоянии. Слабо понимая, что она тут делает и кто она такая вообще. И стать лёгкой добычей для «Адмирала», для которого вообще-то в нынешнем сезоне лёгкой добычи не бывает, а все на редкость тяжёлые. Особенно после того, как СКА увёл первого голкипера.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но после победы над ЦСКА «адмиралы» должны быть на психологическом подъёме. Не каждый день им удаётся умыть чемпиона, да ещё и на глазах своей публики. А тут получилось, ещё и со «вкусным» голом в пустую «калитку» в овертайме. На таком психологическом подъёме и «Витязь» должен быть сожран, как говорится, до кучи. И именно от этого факта я собираюсь плясать как от печки в своём прогнозе.

Итак, нас ожидает достаточно смурной матч с небольшим количеством заброшенных шайб и с тоталом, не превышающим 6.5. А по итогам игры «Адмирал» должен набрать два очка, причём обязан делать это в основное время», — сказал Лебедев.