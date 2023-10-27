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«Трактор» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Трактор» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.61.

«В Магнитогорске «Трактор» в очередной раз вытянулся в нитку и вытащил чрезвычайно принципиальный для себя и абсолютно рядовой для «Магнитки» матч. Теперь у челябинцев в нынешнем сезоне уже две победы над магнитогорцами. Тем не менее, это не делает их положение лучше. На отдельно взятый матч собраться может любая команда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вопрос в том, сумеет ли «Трактор» сыграть на разрыв аорты второй раз подряд. Честно говоря, в это особо не верится. С другой стороны, игра пройдёт в Челябинске, а дома, как известно, и солома едома. Безусловно, хозяева будут пластаться, а у «Магнитки» сейчас, похоже, игровой спад. Причём о нём Андрей Разин знал заблаговременно и опосредованно об этом предупреждал, говоря о «самолётных ногах». Всё это преодолимо, но на это нужно время и несколько матчей. Три встречи подряд «Магнитка» уже проиграла (в том числе дважды «Трактору»). Посмотрим, что будет дальше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Акользин (Карпов, Яковлев) – 03:32 (5x5)     1:1 Телегин (Шабанов, Ткачёв) – 08:38 (5x5)     2:1 Бурдасов (Кравцов, Антипин) – 21:05 (5x5)     3:1 Карпухин (Шаров, Котляревский) – 23:53 (5x5)     4:1 Дер-Аргучинцев (Бурдасов, Кравцов) – 33:45 (5x5)     5:1 Блажиевский (Шаров) – 58:44 (en)    

Думаю, магнитогорцев тоже достало проигрывать географическому соседу, который к тому же по всем объективным параметрам им уступает. Поэтому они могут и завестись, и уж точно Разин попытается этим воспользоваться. Ожидаем нелёгкий матч с пластающимися хозяевами и тоталом от 4.5 и выше.

По итогам же третьего в сезоне противостояния «Магнитка» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.

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