«Трактор» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург».

Ставка: «Металлург» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.61.

«В Магнитогорске «Трактор» в очередной раз вытянулся в нитку и вытащил чрезвычайно принципиальный для себя и абсолютно рядовой для «Магнитки» матч. Теперь у челябинцев в нынешнем сезоне уже две победы над магнитогорцами. Тем не менее, это не делает их положение лучше. На отдельно взятый матч собраться может любая команда.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Вопрос в том, сумеет ли «Трактор» сыграть на разрыв аорты второй раз подряд. Честно говоря, в это особо не верится. С другой стороны, игра пройдёт в Челябинске, а дома, как известно, и солома едома. Безусловно, хозяева будут пластаться, а у «Магнитки» сейчас, похоже, игровой спад. Причём о нём Андрей Разин знал заблаговременно и опосредованно об этом предупреждал, говоря о «самолётных ногах». Всё это преодолимо, но на это нужно время и несколько матчей. Три встречи подряд «Магнитка» уже проиграла (в том числе дважды «Трактору»). Посмотрим, что будет дальше.

Думаю, магнитогорцев тоже достало проигрывать географическому соседу, который к тому же по всем объективным параметрам им уступает. Поэтому они могут и завестись, и уж точно Разин попытается этим воспользоваться. Ожидаем нелёгкий матч с пластающимися хозяевами и тоталом от 4.5 и выше.

По итогам же третьего в сезоне противостояния «Магнитка» наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время», — сказал Лебедев.