«Лада» – «Адмирал»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – «Адмирал».

Ставка: победа «Лады» за 2.30.

«Тольяттинцы уже сделали самое главное – вернулись в КХЛ и пока успешно борются за место в плей-офф.

«Лада», которую возглавляет известный всей хоккейной общественности России Олег Браташ, выиграла за эти два месяца 13 матчей из 25. Лидерами по результативности «вазовцев» в последних встречах являются Андрей Алтыбармакян, Иван Романов и Остап Сафин. А ещё есть Скотт Космачук, Дмитрий Кугрышев, Андрей Трушков. Видно, что команда в Тольятти дружная и хорошо управляемая. А совсем недавно они повергли в шок на своём льду казанский «Ак Барс» — 6:3!

Лучшие прогнозы на сегодня.

Разумеется, что у «Адмирала», который блестяще выступил в прошлом сезоне, сейчас наступил «синдром второго года». Подопечные Леонида Тамбиева сумели наскрести в текущей «регулярке» всего шесть побед в 21 матче. И уже мало кто верит, что команда с берегов Тихого океана выйдет в плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 октября 2023, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Джованни Фьоре, Александр Горшков, Алексей Соловьёв и их партнёры, конечно, бьются, но расстояние до кубковой восьмёрки всё больше увеличивается, и сейчас составляет уже десять очков. А в последней игре перед поездкой в город-автогигант «Адмирал» уступил у себя на льду по буллитам «Витязю» — 3:4.

В общем, на данный момент «Лада» явный фаворит матча. И, думается, что Олег Браташ сумеет внушить своим подопечным, что расслабляться нельзя от слова «совсем». Тогда тольяттинцы одержат очередную победу. В основное время», — сказал Плющев.