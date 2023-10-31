«Торонто» — «Лос-Анджелес»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Лос-Анджелес».

Ставка: индивидуальный тотал «Торонто» больше 3.5 за 2.12.

«Многие в России болеют за «Торонто», и это понятно – клуб из Оригинальной Шестёрки и страдает с 1967 года, потому что не может выиграть Кубок Стэнли. У нас такие сюжеты любят, переживают за такие команды всей душой.

Этот матч должен получиться крутым – на данный момент оба клуба идут на четвёртом месте в своих конференциях. «Торонто» — на Востоке (11 очков в 8 матчах), «Лос-Анджелес» — на Западе (10 в 8).

Симметрично и то, что оба клуба одержали по три победы в последних пяти встречах.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но «Торонто» вернулся после длинного выезда из пяти матчей и будет выступать дома. Это всё-таки важный аргумент.

И надо сказать, что в последних шести очных матчах эти клубы одержали по три победы. То есть баланс сил в самом деле одинаковый, поэтому я бы не стал тут гадать на победителя.

При этом замечу, что в последних пяти играх «Лос-Анджелес» стабильно пропускал три-четыре шайбы. То есть оборона там прихрамывает. Да и вратари не особо впечатляют: ни Кэм Тальбо (90,5%), ни тем более Феникс Копли (78,8%).

Вот на этом и попробую сыграть… Я бы в этом матче взял кэф 2.12 на то, что «Торонто» в основное время пробьёт индивидуальный тотал в 3.5 шайбы. И да помогут им домашние стены!» — сказал Лысенков.