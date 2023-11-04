«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата Англии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ньюкасл» – «Арсенал» в 11-м туре АПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.68.

«По-разному команды провели неделю. «Ньюкасл» ярко победил в Кубке лиги «Манчестер Юнайтед» — 3:0, а «Арсенал» вылетел, проиграв 1:3 «Вест Хэму». Но, честно говоря, думаю, что лондонцы сняли с себя часть нагрузки, не очень-то и был нужен этот турнир. Цели другие – чемпионство. И во второй части сезона любая пауза будет в помощь.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь, конечно, уже оптимальные составы будут. «Ньюкасл» много создаёт, много забивает. Не сумели «Боруссию» огорчить, но сколько создали. Жаль, что вся эта история с Тонали случилась, потеря большая для «Ньюкасла». Но есть варианты, как вести игру через Гимарайнса и Жоэлинтона, впереди Уилсон очень хорош. «Арсенал» снова без Жезуса, но к этому Артета, на мой взгляд, привык. Конкретной замены нет, но выстрелить может абсолютно любой в группе атаки.

Результат здесь может быть любым. Но обмен голами я жду – «обе забьют». Может, на 1:1 остановятся, но могут и много назабивать друг другу», — сказал Титов.