Сергей Павлович — Том Аспиналл: прямой эфир, где смотреть трансляцию, по какому каналу

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт долгожданный турнир UFC 295. В соглавном событии Сергей Павлович и Том Аспиналл сойдутся в поединке за временный пояс чемпиона в тяжёлом весе. Начало боя не ранее 7:45 мск.

Смотреть поединок между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом можно на телеканале «Матч!».

Эксперты выделили фаворитом российского тяжеловеса и предлагают поставить на его победу за 1.70. Шансы британца оценили в 2.30. Если поединок закончится нокаутом – сыграет коэффициент 1.50. Если он затянется до последнего раунда или дойдёт до судейского решения – 6.50.

Аналитики оценили вероятность победы Павловича нокаутом ударом колена коэффициентом 12.0. Если он выиграет ударом в подбородок – сыграет ставка с коэффициентом 100. Победа Сергея на первой минуте любого раунда идёт за 4.05.