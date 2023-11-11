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Сергей Павлович — Том Аспиналл: прямой эфир, где смотреть трансляцию, по какому каналу

Сергей Павлович — Том Аспиналл: прямой эфир, где смотреть трансляцию, по какому каналу
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В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт долгожданный турнир UFC 295. В соглавном событии Сергей Павлович и Том Аспиналл сойдутся в поединке за временный пояс чемпиона в тяжёлом весе. Начало боя не ранее 7:45 мск.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Сергей Павлович - Том Аспиналл
12 ноября 2023, воскресенье. 07:30 МСК
Сергей Павлович
Не началось
Том Аспиналл

Смотреть поединок между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом можно на телеканале «Матч!».

Эксперты выделили фаворитом российского тяжеловеса и предлагают поставить на его победу за 1.70. Шансы британца оценили в 2.30. Если поединок закончится нокаутом – сыграет коэффициент 1.50. Если он затянется до последнего раунда или дойдёт до судейского решения – 6.50.

Аналитики оценили вероятность победы Павловича нокаутом ударом колена коэффициентом 12.0. Если он выиграет ударом в подбородок – сыграет ставка с коэффициентом 100. Победа Сергея на первой минуте любого раунда идёт за 4.05.

Сергей получит титул:
Сергей Павлович — Том Аспиналл. Десантник станет чемпионом!
Сергей Павлович — Том Аспиналл. Десантник станет чемпионом!
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