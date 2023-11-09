Сергей Павлович — Том Аспиналл. Десантник станет чемпионом!

12 ноября в США состоится турнир UFC 295. В его соглавном событии померяются силами два топовых тяжеловеса — Сергей Павлович и Том Аспиналл. Бойцы сразятся за пояс временного чемпиона организации в тяжёлом весе. Зрителей ждёт незабываемое зрелище.

Бой между россиянином и британцем должен был состояться раньше, но первый не смог прилететь в США из-за проблем с визой. В преддверии грядущего поединка Аспиналл заявил, что Сергей дважды отказался от боя с ним. Павлович назвал его слова пустыми и работой соперника на медийку.

Когда бой Сергей Павлович — Том Аспиналл

Бой между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом состоится 12 ноября 2023 года в Нью-Йорке (США).

Во сколько начало боя Павлович — Аспиналл

Бой между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом начнётся не раньше 7:30 мск 12 ноября 2023 года.

По какому каналу покажут бой Павлович — Аспиналл, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире поединок между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом можно посмотреть на телеканале «Матч!».

Коэффициенты букмекеров на бой Сергей Павлович — Том Аспиналл

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Сергею Павловичу. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.80. Шансы Тома Аспиналла оценили коэффициентом 2.07. Поставить на ничью можно с коэффициентом 70.0.

Прогноз на бой Сергей Павлович — Том Аспиналл

В UFC карьера Павловича началась неудачно. Он уступил Алистару Овериму, а затем, после двух побед, у 31-летнего россиянина был вынужденный двухлетний перерыв. Он получил болезненную травму, перенёс операцию и очень много времени посвятил тренировкам. Как оказалось, не напрасно.

В последних четырёх поединках Сергей выиграл у Шамиля Абдурахимова, Деррика Льюиса, Тая Туивасы и Кёртиса Блэйдса. В двух из этих боёв у него ушло меньше минуты на то, чтобы отправить соперников в нокаут. Для того чтобы победить Абдурахимова и Блэйдса, потребовалось чуть больше — четыре и три минуты соответственно.

Мощные точные удары Павловича не оставляли соперникам никаких шансов. Безусловно, это является его главным оружием. Однако также стоит отметить, что россиянин хорош и в партере. С пяти лет и до 11-го класса он занимался греко-римской борьбой, а после прохождения службы в ВДВ начал практиковать боевое самбо и армейский рукопашный бой.

Павлович с детства брал пример с легендарного Фёдора Емельяненко. Он старался быть похожим на кумира и поэтому хорошо прокачал не только ударную технику, но и навыки борьбы. Впрочем, недавно Сергей признался, что отдаёт предпочтение стойке, потому что победы нокаутом больше нравятся зрителям.

Карьера Тома Аспиналла в UFC складывалась совсем иначе. В первых пяти боях в организации он уверенно выиграл у Джейка Коллье, Алана Баду, Андрея Орловского, Сергея Спивака и Александра Волкова. В четырёх из этих боёв ему потребовалось не больше двух минут для победы.

Всё шло как по маслу, но затем Аспиналл уступил Кёртису Блэйдсу. После лоу-кика по ноге соперника на 15-й секунде поединка он упал на канвас, держась за колено. Англичанин не смог продолжить бой из-за травмы. На восстановление у него ушёл без малого год.

Вернулся в октагон Том эффектно, победив техническим нокаутом Марчина Тыбуру в первом раунде. Но вот до конца ли он оправился и готов ли ментально к титульному поединку? Слова Аспиналла об отказах Сергея Павловича от боя с ним заставляют в этом усомниться.

Очевидно, американец старается использовать давление и убедить всех, что россиянин боится встречи с ним. Аспиналл – классный техничный боец. Он обладает очень приличными навыками борьбы. Но вот что касается ударной и физической мощи, то он сильно уступает Сергею. Полагаем, это сыграет ключевую роль.

Усердно тренируясь, Павлович набрал отменную форму. В преддверии поединка с Аспиналлом он отметил, что готов на все 100%. За последние два года россиянин провёл четыре поединка. У Тома на один меньше, плюс в одном из них англичанин потерпел поражение.

На что ставить?

Экс-обладатель титула UFC в среднем дивизионе Роберт Уиттакер неспроста отметил, что Павлович на данный момент является самым мощным ударником промоушена. Он подчеркнул, что Сергей идёт на серии из убедительных побед во встречах с топовыми тяжеловесами. Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

В победу россиянина верится больше. Поединок с Томом наверняка получится непростым. Дополнительное преимущество Аспиналлу даст поддержка домашних трибун. С другой стороны, он подходит не в таком хорошем тонусе, как Павлович. Думается, ещё свежее в памяти поражение в бою с Блэйдсом даст о себе знать.

Ставка: победа Сергея Павловича за коэффициент 1.80.