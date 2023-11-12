«Пари НН» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Пари НН» – «Балтика» в 15-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Балтика» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.90.

«Сугубо домашняя команда «Пари НН» встречается также с сугубо домашней командой «Балтикой» в ближайшем туре РПЛ. «Пари НН» львиную долю своих очков взял дома, редко что берёт на выезде. «Балтика» так вообще на выезде ничего не взяла: все матчи в первом круге калининградцы на выезде проиграли. Но рано или поздно эта печальная статистика закончится. Игра у них есть, и игра достаточно неплохая. Команда по таймам играет в основном в выездных матчах, да и в домашних тоже. Провалы проявляются у калининградцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Нижнему» где-то повезло в домашних играх, с тем же «Сочи». И, мне кажется, команды друг на друга чем-то похожи. Просто «Пари НН» свое берёт, а вот «Балтике» чуть где-то удачи не хватает.

Мне кажется, именно в этом матче свои первые гостевые очки «Балтика» возьмёт. Чисто на интуитивном ощущении есть такая чуйка. Не обязательно «Балтика» выиграет, но, мне кажется, не проиграет. Поэтому мой прогноз – «X2 и тотал меньше 3.5» за 1.9, то есть «Балтика» не проиграет, а в матче будет забито меньше 3.5 мяча. За хороший коэффициент почему бы не попробовать?» — сказал Генич.