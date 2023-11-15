ЦСКА — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Амур».

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТМ 5.5 за 1.82.

«В предыдущем туре ЦСКА дома отскочил от «Нефтехимика» — и это будет абсолютно верное высказывание. С другой стороны, армейцам во втором периоде понадобилось включиться по-серьёзному меньше чем на минуту, чтобы превратить счёт из 0:1 в 2:1. А уж как они потом этот счёт удерживали – другая тема. Потенциал красно-синих никуда не делся, его только как-то надо достать. Может, Сергею Фёдорову следует посоветоваться с Андреем Разиным. Тот вроде как собирался пороть розгами своих подопечных и вроде даже порол. По крайней мере, «Магнитка» сейчас идёт по сезону как по Бродвею.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Ведь с нынешним «Амуром», да ещё дома, ЦСКА должен разбираться на раз-два. Об этом говорит и статистика личных встреч, где у армейцев без малого трёхкратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. А вот текущая статистика лёгкой жизни ЦСКА не обещает, поскольку 50 процентов домашних очков армейцев будут сражаться с 53,3 процента гостевых очков «Амура».

В общем, всё очень запутанно и непонятно. Поэтому и прогноз будет весьма осторожным. Спрогнозирую не слишком голевой поединок с тоталом ниже 5.5. А по итогам этого противостояния ЦСКА наберёт минимум одно очко, то есть не влетит хабаровчанам в основное время», — сказал Лебедев.