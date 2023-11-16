Кипр — Испания: прогноз Егора Титова на игру квалификации Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Кипр – Испания в квалификации Евро-2024.

Ставка: победа Испании и ТБ 3.5 за 1.60.

«Думаю, тут надо говорить сначала даже не об Испании, а о Кипре. Очень давно не видел эту сборную настолько слабой. Всё-таки её никогда не относили к карликам, она кусала фаворитов, дома часто набирала очки, да и на выезде временами что-то получалось. Этот отбор просто без просвета. Семь матчей – семь поражений, разница 2:25. Ужас. Четыре подряд крупных поражения. Только в Норвегии сумели уступить более-менее пристойно – 1:3.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А испанцы планируют отстоять своё первое место в этой группе. Не думаю, что у них возникнут хоть какие-нибудь сложности. Какие-то травмы есть, не будет Педро, Асенсио, но скамейка очень длинная. И не так много в этой испанской сборной больших фигур, которым нет замены. Конкуренция высочайшая, все играть умеют. И здесь, может быть, кто-то получит побольше времени, но Кипру от этого легче не станет.

Я поставлю на победу Испании и тотал больше 3.5. Норвегия в последнем матче на Кипре забила четыре. Испанцы как минимум повторят», — сказал Титов.