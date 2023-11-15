Кипр — Испания. Луис де ла Фуэнте доведёт дело до конца

16 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Кипр — Испания. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.05. Успех киприотов оценён экспертами в 33.0. Ставки на ничью принимаются за 19.0.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Кипр — Испания 16 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Кипр — Испания получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.15. В случае если забьют хозяева, сыграет коэффициент 3.00. Если не забьют — коэффициент 1.39. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 3.00.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Кипр — Испания (16.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на чемпионат Европы в Германии. 16 ноября состоится девять встреч 9-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Альфамега» в городе Колосси сборная Кипра примет Испанию. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

Футбол — очень популярный на Кипре вид спорта, однако уровень его развития весьма низок. По состоянию на 26 октября 2023 года национальная команда страны занимает лишь 126-ю строчку в мировом рейтинге. Стоит ли говорить, что она является одним из главных аутсайдеров на международной арене?

Даже в Лиге наций, в которой уровень соперников был низок, киприоты выступили неудачно. В шести играх они победили только Грецию (1:0), причём не без везения. Также сыграли вничью с сильно сбавившей Северной Ирландией (0:0 и 2:2). Уступили тем же грекам (0:3) и Косову (0:2 и 1:5). В результате заняли третье место в группе, лишь по дополнительным показателям опередив ирландцев.

Во всех семи матчах отборочного турнира на Евро-2024 подопечные Темури Кецбая потерпели поражения. За этот период времени они забили всего лишь два мяча, в то время как пропустили — 25. С огромной долей вероятности киприоты закончат квалификацию, так и не набрав ни одного очка.

Последние четыре встречи сборная Кипра проиграла с общим счётом 0:17. Суммарно она нанесла только 18 ударов, и лишь девять из них пришлись в створ. При этом во встрече с Испанией (0:6) подопечные Кецбая позволили нанести по своим воротам 27 ударов. Только чудом они не пропустили больше.

Испания, в отличие от Кипра, находится на подъёме. Она начала стремительно прогрессировать после того, как должность главного тренера занял Луис де ла Фуэнте, ранее приводивший молодёжную национальную команду к победе на чемпионате Европы и к серебряным медалям на Олимпийских играх в Токио.

Де ла Фуэнте потребовалось некоторое время для того, чтобы освоиться на новом посту. Поэтому в квалификации Евро-2024 «Красная фурия» стартовала не лучшим образом. Она не без нервов победила Норвегию (3:0) и уступила Шотландии (0:2). Счёт в игре со «свёрлами» не отражает реальной картины. Лишь в самой концовке после дубля Хоселу стало всё ясно.

Зато потом испанцы обрели себя и начали сметать всех на своём пути. Они выиграли Лигу наций, победив в полуфинале Италию (2:1), а в решающем матче Хорватию (0:0, 5:4 пен.). В квалификации на Евро-2024 «Красная фурия» расположилась на первом месте в турнирной таблице.

В последних четырёх встречах отборочного турнира подопечные де ла Фуэнте, помимо Кипра, крупно обыграли Грузию (7:1), а также победили Шотландию (2:0) и Норвегию (1:0). 62-летний специалист собрал фантастическую команду, каждый из футболистов которой находится в отменной форме.

У сборной Испании настолько хорошая глубина состава, что место в нём не нашлось даже для бывшего полузащитника мадридского «Реала» Иско, который реанимировал карьеру в «Бетисе». Де ла Фуэнте отметил, что футболист очень хорош, но конкуренция за место настолько велика, что он не знает кого можно убрать ради 31-летнего хавбека.

Поставить на победу сборной Испании в предстоящей встрече с форой (-3.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. Что на выезде, что дома киприоты очень много пропускают и проигрывают сильным соперникам. Им попросту не хватает класса.

Молодёжная сборная при де ла Фуэнте забивала очень много. Основная национальная команда после его назначения также стала на порядок результативнее. Особенно здорово прибавил Альваро Мората. В 15 матчах в составе мадридского «Атлетико» он отметился 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Скорее всего, порадует результативностью форвард и в этот раз.

В текущей форме Испания выглядит одним из фаворитов Евро-2024. Нет никаких сомнений в том, что она выиграет группу. В матче заключительного тура испанцы сыграют с Грузией на домашнем стадионе. Если на выезде они крупно обыграли «крестоносцев», то на домашнем стадионе тем более должны победить.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Кипр — Испания 16 ноября 2023 года

Кипр — явный аутсайдер. У киприотов намного ниже уровень первенства и слабее состава. Результаты сборных находятся на абсолютно разном уровне. Думаем, «Красная фурия» одержит не менее уверенную, чем в первом матче, победу. Киприоты очень часто пропускают даже во встречах с андердогами. Крайне маловероятно, что им удастся сдержать мощнейшее нападение испанцев.

Ставка: победа Испании с форой (-3.5) за коэффициент 2.26.