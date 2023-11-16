Аргентина — Уругвай: прогноз Алексея Андронова на матч отбора ЧМ-2026

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Аргентина — Уругвай.

Ставка: победа Уругвая с форой (+1) за 1.84.

«Отборочный матч чемпионата мира в южноамериканской зоне. Очень интересная игра. Уругвай сумел в прошлом туре обыграть Бразилию, причём довольно уверенно – 2:0. Аргентина не проигрывает уже с каких-то незапамятных времён. С учётом побед на чемпионате мира, которые были в дополнительное время, в сериях пенальти, 14 матчей Аргентина побеждает, ну, так или иначе, по итогам матча. В последнее время команда вообще перестала пропускать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но я полагаю, что, даже несмотря на то что Аргентина играет дома, здесь им дадут настоящий бой. Во-первых, все знают, кто такой Марсело Бьелса. Он аргентинец. Это раз. Во-вторых, все знают манеру уругвайских футболистов, которые могут оставить там выжженную землю, и они наверняка будут играть в такой футбол.

В-третьих, в общем, после победы над Бразилией Уругвай, наверное, задаётся вопросом, а какой он настоящий. И здесь, в матче с чемпионами мира, как раз хорошо бы дать ответ на этот вопрос.

Поэтому, я думаю, игра будет для Аргентины очень тяжёлой. И я бы поставил на победу Уругвая с форой (+1) с коэффициентом 1.84. Во-первых, тут есть расход, а я совершенно не исключаю, что игра может закончиться вничью. А если Уругвай забьёт первым, то ещё посмотрим, что Аргентина сможет с ним сделать сейчас в своём нынешнем состоянии. Так что вот такой мой выбор», — сказал Андронов.