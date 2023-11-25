«Райо Вальекано» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.66.

«Райо Вальекано» примет дома «Барселону» в 14-м туре испанской Примеры. Каталонцы имеют проблемы с составом, у них много травмированных. Но я всё равно не верю, что хозяева поля сумеют набрать очки сейчас.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Барселона» ушла на перерыв матчей сборных не в лучшем состоянии. В двух из четырёх игр команда Хави проиграла – 1:2 «Реалу» Мадрид в Ла Лиге и 0:1 «Шахтёру» в Лиге чемпионов. Хотя в то же время каталонцы сумели обыграть «Алавес» (2:1) и «Реал Сосьедад» (1:0). В таблице Примеры «сине-гранатовые» пока не идут далеко от лидеров – третье место с разрывом с «Жироной» и «Реалом» в четыре и два балла.

«Райо Вальекано» в таблице Ла Лиги идёт намного ниже «Барселоны». Впрочем, для клуба даже десятая строчка – неплохой результат. Тем более что в последних турах он редко проигрывал – только один раз лидирующей «Жироне» (1:2). В остальных встречах коллектив сумел не проиграть вышестоящим «Лас-Пальмасу» (1:0) и «Реалу Сосьедад» (2:2).

Конечно, прогнозируя ближайший матч «Барселоны», нельзя не упомянуть про лазарет команды. Он и без того был полный, а сейчас на долгое время вылетел ещё и один из ключевых игроков – Гави. Многое в игре «сине-гранатовых» строилось вокруг молодого таланта. Думаю, в ближайшее время у подопечных Хави будут серьёзные проблемы.

Но сегодня я всё же верю в победу «Барселоны». Уровень соперников слишком различается, каталонцы намного сильнее. Даже с полным лазаретом гости способны обыграть «Райо Вальекано», пусть им будет и не так просто. У хозяев поля сейчас шансов нет», — сказал Мостовой.