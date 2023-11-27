«Автомобилист» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Екатеринбурге

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.86.

«Спартак» продолжит свою выездную серию в Екатеринбурге, где встретится со стабильно набирающим очки «Автомобилистом». После 36 матчей, кстати, столько же сыграли красно-белые, уральские хоккеисты идут на шестом месте в Восточной конференции, претендуя и на более высокие позиции. Вплоть до второго места. В субботу подопечные Николая Заварухина обыграли дома тольяттинскую «Ладу» в овертайме — 3:2. Тон в команде задают легионеры – Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек и Ник Эберт. Победную шайбу в ворота «Лады» забросил как раз один из этой «тройки» — француз Да Коста.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Ну а спартаковцы борются за лидерство на Западе со своими земляками из «Динамо». При этом команда Алексея Жамнова в текущей выездной серии проиграла все три матча – в Ярославле 1:2, в Санкт-Петербурге 2:3 и Магнитогорске 1:3. Ясно, что красно-белые хотят прервать эту полосу. Тем более что у столичного клуба вырос на «Автомобилист» зуб за прошлый сезон – два поражения с общим счётом 5-11! Вот и надо разом рассчитаться за всё с хозяевами. Это весомая мотивация», — сказал Емелин.