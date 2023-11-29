«Галатасарай» — «МЮ»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Турции

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Галатасарая» за 2.65.

«Галатасарай» примет дома «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре Лиги чемпионов. У «красных дьяволов» сложная ситуация в группе – они рискуют финишировать на четвёртом месте. Я сейчас больше верю в победу турок.

Очень медленно, но «Манчестер Юнайтед» начинает набирать ход. В АПЛ команда начала чаще выигрывать, благодаря чему она уже поднялась близко к топ-4. В последнем туре подопечные тен Хага добыли важную для себя победу – разгромные 3:0 с «Эвертоном». Если так и дальше продолжится, то «МЮ» может полностью вернуть уверенность в себе.

Хотя в Лиге чемпионов ситуация у манкунианцев пока не лучшая. Команда выиграла только один из четырёх туров. Сейчас представитель Англии идёт на последнем месте. Хотя для «Юнайтед» пока ничего не потеряно – он отстаёт от «Копенгагена» и «Галатасарая» только на одно очко. Так что уже после этого тура команда тен Хага может подняться на второе место.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Галатасарай» сейчас тоже находится не в лучшей форме. В первые месяцы сезона клуб выглядел уверенно, почти только выигрывал. Но сейчас «львы» начали чередовать поражения и победы. Дважды в ЛЧ команда проиграла «Баварии» (1:3 и 1:2), а также недавно уступила «Хатайспору» в домашнем чемпионате (1:2).

Я думаю, «МЮ» сегодня не сумеет победить. Дома, при своих болельщиках, «Галатасарай» будет очень мотивирован. Да и результаты «красных дьяволов» в этом сезоне не позволяют на 100% быть уверенным в их победе. Всё же «львы» стабильнее. К тому же у команды тен Хага под вопросом участие в игре главного бомбардира в этом розыгрыше турнира – Хойлунда», — сказал Павлюченко.