«Адмирал» – «Амур»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Амур».

Ставка: победа «Адмирала» за 2.60.

«Сколько бы мы не говорили про последнее место в Восточной Конференции, на котором сейчас осел «Адмирал», впереди ещё очень много матчей в «регулярке», и ситуацию ещё можно исправить. Этим подопечные Леонида Тамбиева и займутся в ближайшем поединке. А во Владивосток приедет хабаровский «Амур».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Команда Андрея Мартемьянова, несмотря на все выданные, в прямом и переносном смысле, авансы пока даже не входит в «плей-офф» — девятое место и 37 очков после 38 матчей. Вот и «морякам» «Амур» уже успел проиграть дважды – 0:2 и 2:3 (Б). А верх взял только в одной игре – 2:1. Кстати, все эти поединки проходила на берегу Амура.

Перед этим матчем «Адмирал» проиграл у себя дома минскому «Динамо» — 1:3, а хабаровский клуб уступил на выезде в Омске «Авангарду» — 1:2.

Если во Владивостоке хотят увидеть матчи за Кубок Гагарина, то надо побеждать в предстоящем дерби со своими географическими соседями. И в данный момент это «Адмиралу» по силам. Они выиграют в основное время», — сказал Плющев.