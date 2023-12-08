«Ювентус» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на игру Серии А 8 декабря

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Серии А «Ювентус» — «Наполи».

Ставка: ничья за 3.35.

«Очень интересная игра в чемпионате Италии нас ждёт уже в эту пятницу — «Ювентус» встретится с «Наполи». Думаю, шансы противников на успех сейчас примерно равны.

«Ювентус» продолжает очень уверенно выступать в Серии А. Клубу явно играет на руку отсутствие еврокубков — он может концентрироваться только на чемпионате, в котором и добивается успехов. За последние восемь туров команда Аллегри не выигрывала всего дважды — ничьи с «Интером» (1:1) и с «Аталантой» (0:0). В таблице «старая синьора» сейчас борется за первенство — идёт второй и уступает лидеру всего на два очка. Думаю, ещё долго мы будем видеть «Ювентус» на верхушке таблицы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Наполи» испытывает в этом сезоне определённые игровые проблемы. Уже забылись успехи команды в прошлом розыгрыше Серии А. Хотя пока что действующий чемпион всё ещё выступает достаточно неплохо, чтобы не выпадать из топ-5. Впрочем, лидеры прилично оторвались от неаполитанцев — на девять и 11 очков.

В отличие от «Ювентуса», неаполитанцы в последнее время чередовали разные результаты, в том числе проиграли «Эмполи» (0:1) и «Интеру» (0:3). Немного осложняет жизнь коллективу и Лига чемпионов, где представитель Италии выступает в не самой простой группе. На прошлой неделе «Наполи» потерпел поражение от мадридского «Реала» (2:4). В самом же квартете клуб идёт на втором месте и вполне имеет шансы на попадание в плей-офф.

Да, график матчей у «Наполи» плотнее, чем у «Ювентуса». Но сейчас команды находятся в схожей ситуации — они имели неделю на подготовку. Так что, думаю, неаполитанцы подготовятся к этой игре и окажут сопротивление туринцам, идущим выше в таблице», — сказал Мостовой.