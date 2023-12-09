«Ахмат» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч 18-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Ростов» в 18-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«Ахмат» выйдет на этот матч без Бериши, и это достаточно серьёзная потеря, учитывая, как он здорово играл против «Спартака». И в атаке не так много вариантов у Ромащенко. Конате форму только набирает. Правда, Агаларов забил в двух матчах подряд. Но я думаю, здесь надо отталкиваться от игры «Ростова». Ростовчане проиграли ЦСКА. Разноса внутри точно не было, учитывая, что Карпин винит тех, кто допустил матч в такую погоду, но злость у футболистов должна присутствовать. Тем более в последнее время «Ростов» выглядел достаточно неплохо. Закрываться он не будет, постарается и в Грозном сыграть на победу. Поэтому матч должен быть достаточно событийным.

Но всё-таки не рискну взять тотал больше. Мне нравится вариант «2-3 гола в матче». Отпускное настроение в концовке может сказаться. Кто-то может не заставить себя бежать до конца на последних минутах. Думаю, здесь либо будет ничья 1:1, либо «Ростов» добьётся победы 2:1 или 2:0. «Ахмат» выиграл у «Спартака», но там он был припёрт к стенке. К тому же само качество футбола мне не понравилось. Ещё и Бериши не будет. За счёт фактора своего поля могут ничью выжать, но шансы «Ростова» я бы оценил выше», — сказал Титов.

Лучшие прогнозы на сегодня.