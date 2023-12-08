«Ахмат» — «Ростов». Валерий Карпин сам виноват!

Тренера жёлто-синих дисквалифицировали за высказывание на камеру. Команда и так в ужасном настроении, так он ещё подливает масла в огонь.

9 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Ростов». Начало игры — в 16:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 2.45. Шансы ростовчан оценили в 2.95. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Ростов» 9 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Ахмат» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Ахмат» — «Ростов» (09.12.2023)

Перед началом зимнего перерыва в РПЛ осталось завершить 18-й тур. 9 декабря «Ахмат» на стадионе «Ахмат-Арена» будет принимать «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30. Команды хотят уйти на каникулы в хорошем настроении, а значит, будут стремиться к победам.

Грозненский клуб находится в затруднительном положении. Он занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, которое грозит участием в плей-офф на понижение. Отставание от «Урала» располагающегося на 12-й, спасительной строчке, составляет всего три очка. Точно такой же отрыв «зелёных» от зоны прямого вылета. В активе «Ахмата» 16 очков.

В текущем сезоне подопечные Мирослава Ромащенко выиграли всего 4 матча из 17. Ровно столько же встреч они завершили вничью. За это время в РПЛ клуб забил 18 мячей, а пропустил 23. Даже домашние стены не спасают грозненцев, ведь в восьми игр на своём поле они потерпели четыре поражения и одержали всего две победы.

У «Ахмата» была безвыигрышная серия в чемпионате России, длиной в девять матчей. Прервать её удалось только в последней встрече со «Спартаком». «Зелёные» одержали победу со счётом 2:1. Однако игра запомнилась не только хорошим результатом, но и эпизодом, который произошёл во время первого забитого гола.

Бериша выдал отличный пас на Агаларова, который он превратил в гол. После этого Бернард помчался в сторону бровки Абаскаля и совершил опасный прыжок в сторону тренера. В ответ на это Гильермо уложил футболиста на газон, за что понёс наказание. А вот Бериша избежал всяческих санкций.

«Ростов» тоже находится в незавидном положении. Клуб занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков и опережая зону попадания в стыковые матчи на понижение на четыре очка. Отставание от тройки лидеров – 11 очков.

Всего в текущем розыгрыше чемпионата России жёлто-синие одержали пять побед в 17 встречах и столько же раз сыграли вничью. Подопечные Валерия Карпина очень много пропускают – 29 мячей. Больше пропустил только находящийся в тяжёлом кризисе «Сочи», но и то на один гол – 30.

Ужасно ростовчане выступают на выездах – хуже всех в РПЛ. Они провели восемь гостевых встреч, проиграв шесть из них. 20 из 29 голов от общего количества «Ростов» пропустил как раз на выезде – это очень плохая статистика. В пяти последних матчах чемпионата России подопечные Карпина обыграли дома «Локомотив» (1:0) и «Пари НН» (1:0), а на выезде сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), уступили «Спартаку» (1:2) и ЦСКА (0:2).

Справедливости ради стоит отметить, что последняя встреча с армейцами прошла в тяжёлых погодных условиях. Стадион был усыпан снегом, и работники не успевали расчищать поле от новых сугробов. Несмотря на это, футболисты продолжали играть. По естественным причинам это вызвало негодование у Карпина, который оскорбительно высказался в адрес тех, кто решил проводить матч в таких погодных условиях.

КДК рассмотрел этот эпизод и объявил о дисквалификации Валерия Георгиевича на одну встречу и штрафе на сумму 200 тыс. рублей. Также дисквалификацию на два матча получил Виктор Мелёхин, но за агрессивное поведение. Проблем у ростовчан становится только больше. В этом плане «Ахмат» выглядит намного свежее и интереснее. Предлагаем поставить на победу хозяев за коэффициент 2.45.

Прогноз и ставки на матч «Ахмат» — «Ростов» 9 декабря 2023 года

«Ростов» лишился тренера. Валерий Карпин был дисквалифицирован на одну встречу за оскорбительное высказывание. Плюс у команды ужасная статистика выездных матчей – 20 пропущенных голов в восьми матчах и шесть поражений. «Ахмат» в этом плане немного лучше выглядит, да и выступать будет на домашнем стадионе. Плюс игроки грозненского клуба заряжены позитивной победой в игре со «Спартаком». Кажется, это будет их день.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.45.