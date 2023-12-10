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«Балтика» — «Рубин»: ставка Сергея Дурасова на матч РПЛ в Калининграде

«Балтика» — «Рубин»: ставка Сергея Дурасова на матч РПЛ в Калининграде
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Известный комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Рубин».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.12.

«В матчах прямых конкурентов, а по смыслу «Балтика» и Рубин таковыми являются, интрига обычно сохраняется до последней минуты. Состав Рубина укомплектован чуть лучше, и, кажется, нашёл баланс в игре, но «Балтике» победа просто нужнее, тем более команда Игнашевича хорошо играет дома. «Балтике» необходимо выбираться из зоны вылета, пока буксующие «Ахмат» и «Оренбург» позволяют это сделать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Исход такого напряженного матча может решить один эпизод, давайте верить, что этот эпизод все-таки будет, думаю, ближе к концу. Не верю в 0:0. Ставка, что результативность второго тайма будет больше первого выглядит здесь логичной», — сказал Дурасов.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Рубин
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Зимой балтийцам нужно усиливаться:
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