«Балтика» — «Рубин»: ставка Сергея Дурасова на матч РПЛ в Калининграде

Известный комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Рубин».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.12.

«В матчах прямых конкурентов, а по смыслу «Балтика» и Рубин таковыми являются, интрига обычно сохраняется до последней минуты. Состав Рубина укомплектован чуть лучше, и, кажется, нашёл баланс в игре, но «Балтике» победа просто нужнее, тем более команда Игнашевича хорошо играет дома. «Балтике» необходимо выбираться из зоны вылета, пока буксующие «Ахмат» и «Оренбург» позволяют это сделать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Исход такого напряженного матча может решить один эпизод, давайте верить, что этот эпизод все-таки будет, думаю, ближе к концу. Не верю в 0:0. Ставка, что результативность второго тайма будет больше первого выглядит здесь логичной», — сказал Дурасов.