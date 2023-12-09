«Балтика» — «Рубин». Для Игнашевича уровень РПЛ оказался высоким

А вот у Рахимова всё под контролем.

10 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Балтика» — «Рубин». Начало – в 19:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 2.49. Успех казанцев оценивается в 3.02. На ничью дают коэффициент 3.04.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура РПЛ «Балтика» — «Рубин» 10 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Балтика» — «Рубин» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют калининградцы, сыграет коэффициент 1.40. Гол казанцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Балтика» — «Рубин» (10.12.2023)

Игра 18-го тура РПЛ «Балтика» — «Рубин» начнётся 10 декабря на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск. В последней очной встрече клуб из Казани одержал победу со счётом 1:0. Состоится ли реванш?

Калининградцы в минувшем матче РПЛ сыграли на выезде вничью с «Факелом» (0:0). С первых минут стал предельно ясен план Сергея Игнашевича. Он выставил сугубо оборонительный состав, и его подопечные больше заботились о безопасности собственных ворот, чем о создании опасных моментов.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Балтики» рассказал, что ничья — закономерный исход встречи. По его словам, на тяжёлом поле было сложно играть в позиционном нападении. При определённом мастерстве футболисты могли бы рассчитывать на забитый мяч, но не получилось, отметил Игнашевич.

«Балтика» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Клуб выиграл три встречи и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене калининградцы провели восемь игр, в которых одержали три победы и два матча завершили вничью.

В последних пяти встречах РПЛ подопечные Сергея Игнашевича выступили откровенно плохо и не одержали ни одной победы. Они сыграли вничью с «Пари НН» (0:0) и «Факелом» (0:0), а уступили «Рубину» (0:1), «Зениту» (0:2) и «Спартаку» (0:2). Таким образом, каждый из этих матчей завершился тоталом меньше 2.5 мяча.

Клуб старается найти выход из кризиса. Инсайдеры сообщают, что в «Балтике», возможно, произойдёт смена генерального директора. На эту должность планируют утвердить бывшего руководителя «Пари НН» Равиля Измайлова.

Обоснованных претензий к тренеру накопилось много. Пять матчей в РПЛ подопечные Сергея Игнашевича не могут забить. В позиционном нападении у команды большие проблемы. После 17 туров у «Балтики» в активе всего 12 голов — это худший результат в лиге.

«Рубин» в минувшем туре чемпионата России уступил на выезде «Динамо» (0:1). Матч прошёл в равной борьбе, с некоторым преимуществом во владении бело-голубых. Счёт открыл на 26-й минуте Константин Тюкавин, заставив Рашида Рахимова перейти на более атакующую тактическую схему. Тем не менее отыграться его подопечным не удалось.

Таким образом, футболисты «Рубина» прервали беспроигрышную серию в РПЛ. Во время неё они победили «Ахмат» (1:0), «Балтику» (1:0), «Урал» (1:0), «Сочи» (2:0) и «Факел» (1:0), а с ЦСКА (0:0) сыграли вничью. Отметим отличную игру казанцев в обороне — в этих встречах ни одного пропущенного мяча.

Рашид Рахимов нашёл оптимальную тактическую схему, и команда резко прибавила в надёжности защиты. Кроме того, линия атаки казанцев бережно подходила к реализации опасных моментов, что позволило улучшить положение в таблице РПЛ. Рассмотрим ставку на то, что «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча, за коэффициент 2.11.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Балтика» — «Рубин» 10 декабря 2023 года

Сергей Игнашевич находится в сложной ситуации, поскольку команда перестала забивать. С огромным трудом футболисты «Балтики» создают опасные моменты, и с реализацией дела обстоят плохо — в каждом из пяти последних матчей РПЛ они не забили. Если последует очередное поражение, то руководство может пойти на крайние меры. Весьма вероятно, что калининградцы будут максимально осторожны. В свою очередь, подопечные Рашида Рахимова набрали ход. Предлагаем поставить на то, что «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча, за 2.11.

Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.11.