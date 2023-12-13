«Антверпен» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов 13 декабря

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Антверпен» — «Барселона».

Ставка: ничья за 5.20.

«Антверпен» и «Барселона» сойдутся в шестом туре Лиги чемпионов. Соперники начали этот розыгрыш турнира с очного противостояния – тогда бельгийцы были разгромлены со счетом 0:5. Сейчас не жду подобного результата.

«Барселона» на прошлых выходных провела принципиальный матч в Ла Лиге – с «Жироной», которая сейчас борется за лидерство с «Реалом». Многие этого не ожидали, но «жирондисты» сумели обыграть каталонцев, забив четыре мяча – 4:2. Казалось бы, большинство основных игроков команды Хави в строю, однако «Жирона» оказалась намного сильнее.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Хотя до этого матча «сине-гранатовые» шли на небольшой серии без поражений, недавно уверенно обыграли «Атлетико» — 1:0. В группе ЛЧ «Барселона» уже обеспечила себе выход в плей-офф – она лидирует с 12 баллами.

«Антверпен» же ни за что в этой Лиге чемпионов не боролся. Во всех пяти матчах клуб проиграл – пропустил в сумме 15 голов, а сам забил – всего три. Так что бельгийцы давно потеряли шансы на выход в плей-офф даже Лиги Европы.

Несмотря на такие результаты в еврокубке, в домашних турнирах «красные» почти только выигрывают. В таблице бельгийской лиги «Антверпен» борется сейчас за второе место. Я верю, что клуб сумеет оказать сопротивление «Барселоне» сейчас. Сильной турнирной мотивации у каталонцев нет. А после проигрыша «Жироне» в Примере команда захочет покопить силы», — сказал Мостовой.