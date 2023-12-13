«Црвена Звезда» — «Ман Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Ман Сити».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.07.

«Английская команда приезжает в Сербию впервые, я имею в виду «Манчестер Сити», так-то англичане там бывали, и надо сказать, что всегда испытывали большие проблемы и терпели неудачи. Тем более что «Црвена Звезда» на «Райко Митича» не проигрывает 38 матчей, если взять все турниры, так что любопытно, что будет с «Манчестер Сити», команда, которая себе абсолютно всё гарантировала, и пока в английском чемпионате дела под некоторым контролем, но со скрипом идут. В Лиге чемпионов очередная победа в группе, очередной статус фаворита всего соревнования и очередная головоломка для Пепа Гвардиолы — кого же выпускать на игру с «Црвеной»?

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Црвена» становится четвёртой в этой группе и уже никуда оттуда не денется, забирая знаменитые деревянные медали. В общем, здесь, мне кажется, что последняя игра в Лиге чемпионов, прощание, «Црвена Звезда» выйдет, побежит. Ну а «Сити», команда которая в последнее время играет очень щедро – она и пропускает, и забивает и в Лиге чемпионов. Вот и здесь мне кажется, что всё будет очень красиво», — сказал Казанский.