«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.69.

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сойдутся в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Уверен тут в успехе «горожан», даже несмотря на их последние неудачи.

Не очень хорошо «Ман Сити» провёл последние туры АПЛ. Вышел клуб на небольшую серию без побед — 4:4 с «Челси», 1:1 с «Ливерпулем», 3:3 с «Тоттенхэмом» и 0:1 от «Астон Виллы». Но серия ожидаемо прервалась на матче с «Лутон Таун» — 2:1. Из-за этих неудач команда Гвардиолы опустилась на четвёртое место и немного отстала от лидеров — «Ливерпуль» с первой строчки отрывается уже на четыре балла. Плотность команд на верхушке таблицы большая.

Параллельно с этим «Сити» играл в заключительных турах Лиги чемпионов, в которых выигрывал, несмотря на неудачи в домашнем чемпионате, — 3:2 с «Лейпцигом» и с «Црвеной Звездой». По итогу в плей-офф «горожане» вышли с первого места.

Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей!

«Кристал Пэлас» в еврокубках не участвует. Впрочем, у него и без того проблем хватает. Сейчас команда Роя Ходжсона имеет в активе всего одну победу за последние девять туров — 2:0 с «Бёрнли». В большинстве остальных игр «стекольщики» проигрывали, в том числе, равным соперникам, — 1:2 от «Лутон Таун», 2:3 от «Эвертона» и 0:2 от «Борнмута». В таблице «Пэлас» опустился на 15-е место. Хотя благодаря неплохому старту сезона отрыв от зоны вылета у коллектива ещё неплохой — семь очков.

Конечно, «Манчестер Сити» у себя дома просто должен «катком переезжать» таких соперников, как «Кристал Пэлас». «Орлы» терпят сплошные неудачи. Так что для «горожан» сейчас есть прекрасная возможность набрать лёгкие три очка, с чем они, я уверен, и справятся», — сказал Павлюченко.

Реклама, ООО «ФОНКОР» ИНН: 7726752148