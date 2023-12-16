«Атлетик» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Ла Лиги «Атлетик» — «Атлетико».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Атлетик» и «Атлетико» сойдутся в 17-м туре Ла Лиги. Интересная вывеска. Подогревает тут интригу и то, что они оба сейчас входят в топ-5. Очевидного фаворита я тут не вижу.

«Атлетико» на неделе добился важной победы в Лиге чемпионов — переиграл в заключительном туре группового этапа «Лацио» (2:0). Таким образом, мадридцы вышли из группы с первого места. Вообще подопечные Симеоне находятся в хорошей форме — поражение от «Барселоны» (0:1) стало единственным для клуба за последние семь встреч. В таблице Примеры «матрасники» сейчас идут на третьем месте, опережая как раз каталонцев по дополнительным параметрам. А вот лидеры уже немного оторвались от «Атлетико» — разрыв составляет пять и семь очков. Так что коллективу нужно выйти на серию побед, чтобы бороться за первые места.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетик» располагается в таблице Ла Лиги не так далеко от своего противника по этому туру — на пятом месте. Хотя от «Атлетико» с «Барселоной» клуб отстает на пять очков, которые в этом туре может уже сократить хотя бы до двух. В отличие от мадридцев, «баски» давно не проигрывали — в восьми встречах кряду. За этот период команда только два раза потеряла очки — 1:1 с лидирующей «Жироной» и 1:1 с «Гранадой», идущей ниже в таблице. В остальных противостояниях клуб из Бильбао добивался успехов.

Да, «Атлетико» явно будет бороться как минимум за топ-3 Ла Лиги в этом сезоне. Клуб выступает достаточно уверенно. Но сейчас я не уверен в его победе. Всё же несколько дней назад у мадридцев была сложная игра с «Лацио». Так что я не вижу тут вероятного победителя. Лучше поставлю на голы», — сказал Мостовой.