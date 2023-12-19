«Челси» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Челси» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Челси» за 1.80.

«Челси» и «Ньюкасл» встретятся в четвертьфинале Кубка английской лиги. Игра будет в середине недели, особенно тяжело «сорокам», которые недавно ещё и в ЛЧ завершили выступление. Думаю, мы тут точно увидим на поле много резервистов.

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В последнее время обе команды чередуют победы и поражения. В этом плане «Челси» выступает нестабильно намного дольше, почти весь сезон. Так, недавно «синие» сумели обыграть «Брайтон» (3:2) и «Шеффилд» (2:0), но в то же время не справились с «Эвертоном» (0:2) и «Ман Юнайтед» (1:2). Много сумбура в игре «пенсионеров». Особенно тяжело им против активных и сыгранных соперников.

«Ньюкасл» тоже выиграл на прошлых выходных – 3:0 с «Фулхэмом». Но до этого «сороки» шли на серии из трёх поражений во всех турнирах. За этот период «Ньюкасл» уступил и в заключительном туре ЛЧ с «Миланом» (1:2), из-за чего финишировал на последнем месте и не вышел никуда. Уже пошли слухи про увольнение Эдди Хау.

Как по мне, «Ньюкасл» всё ещё очень хорош – часто клуб показывает хороший футбол, не даёт свободы сопернику. «Челси» в этом плане не так стабилен. Однако график матчей у «синих» проще, а скамейка – длиннее. Стоит учесть, что у «сорок» сейчас много травмированных», — сказал Павлюченко.

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