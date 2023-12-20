«Адмирал» — «Амур»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Адмирал» – «Амур».

Ставка: победа «Адмирала» в матче за 1.97.

«Во Владивостоке «Адмирал» и «Амур» сыграют между собой в третий раз подряд. Перед паузой команды встречались 6 и 7 декабря на «Фетисов Арене». 6 декабря по буллитам победил «Амур» — 4:3, а на следующий день шайба Дмитрия Завгороднего и «сухарь» Василия Демченко способствовали победе «Адмирала» — 1:0.

«Адмирал» сейчас идёт на предпоследнем месте в Восточной Конференции, набрав 32 очка в 38 матчах. «Амур» же после 40 матчей имеет 39 очков и находится в стадии острой борьбы за выход в плей-офф с «Сибирью» и «Нефтехимиком».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Лидерами команды Леонида Тамбиева сейчас являются Александр Горшков, Дмитрий Бучельников и Антон Берлёв, а у подопечных Андрея Мартемьянова на первых ролях по результативности в последних матчах отмечаются Кирилл Панюков, Иван Мищенко и Егор Коршков.

Конечно же, гости очень хотят отыграться за поражение в последнем матче, но тот исход точно придаст больше сил и положительных эмоций хозяевам. И «Адмирал» одержит вторую подряд победу над своими соседями. Только на этот раз в серии буллитов», — сказал Плющев.