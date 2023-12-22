«Ман Сити» — «Флуминенсе»: прогноз Артура Петросьяна на финал клубного чемпионата мира

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на финальный матч клубного чемпионата мира «Ман Сити» — «Флуминенсе».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТМ 4.5 за 1.64.

«Поговорим о финале клубного чемпионата мира, который проходит в Саудовской Аравии, — «Манчестер Сити» сыграет с «Флуминенсе». В принципе, можно повторить всё то, что говорилось перед игрой с «Урава Ред» в полуфинале. «Сити», не особо напрягаясь, на классе переиграл соперника, получилась крупная победа, могла она и не выйти. Ну а сопернику, за редкими исключениями, практически ничего не позволялось у своих ворот.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я говорил о том, что у японцев возрастная команда, на матч с «Сити» у них вышли 11 человек со средним возрастом 29 с небольшим лет. Так вот, у «Флуминенсе» средний возраст команды 32 года, это ещё более возрастная команда со всеми вытекающими. Не особо впечатлила она в матче с «Аль-Ахли», не без доли везения бразильцы прошли в финал. В первом тайме их начисто переиграли, как мне кажется, египтяне. Если бы во втором тайме и у египтян было бы силёнок побольше и не был бы назначен сомнительный пенальти, не факт, что вообще в финале бы оказались именно бразильцы. В общем, сложно представить, что может «Флуминенсе» противопоставить «Манчестер Сити». Я думаю, что здесь ничем особо игра отличаться не будет от полуфинала с участием «Манчестер Сити», всё тот же контроль над игрой, и потихоньку-потихоньку будут раскачивать соперника и что-то там впереди забивать.

Мне кажется, получится примерно такая же победа на классе. Дополнительной мотивацией является то, что такого трофея у «Сити» в коллекции нет. Впервые «Сити» выиграл Лигу чемпионов, впервые играет в клубном чемпионате мира, так что этот момент тоже надо учитывать. Если говорить о ставках, то здесь не стал бы я ставить на минусовую фору «Сити», я бы поставил на победу «Сити» с тоталом меньше 4.5 за 1.64. Не думаю, что здесь будет град голов, «Сити», по крайней мере, не производит впечатление той команды, у которой есть большое желание, как, например, у «Ливерпуля» в последнее время, забивать ещё и ещё», — сказал Петросьян.