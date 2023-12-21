«Ман Сити» — «Флуминенсе». Гвардиола сделает последний шаг к титулу

Хосеп настраивал своих подопечных на этот матч, как на финал Лиги чемпионов! Для него очень важна эта победа.

22 декабря состоится матч финала клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Гвардиолы: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.33. Успех «трёхцветных Рио» оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» 22 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.06. Гол бразильцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч финала клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» (22.12.2023)

Вскоре стартует плей-офф Лиги чемпионов. В ожидании матчей 1/8 финала обратим внимание на другой интересный международный турнир — клубный чемпионат мира. 22 декабря состоится финальная игра, в которой встретятся «Манчестер Сити» и «Флуминенсе». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.

На предыдущей стадии турнира «горожане» разгромили «Урава Ред Даймондс» (3:0). Хосеп Гвардиола не стал прибегать к большому количеству экспериментов. Он выпустил, по сути, основной состав, сделав всего пару перестановок.

Испанский специалист со всей серьёзностью отнёсся к клубному чемпионату мира. Он отметил, что в выходной поужинает вместе с командой и создаст такую атмосферу, чтобы игроки знали, насколько турнир важен. Гвардиола подчеркнул, что финал с «Флуминенсе» — это последний шаг до титула, которого у клуба нет.

У тренера есть возможность одним выстрелом убить сразу двух зайцев — выиграть трофей и привести своих подопечных в чувство. В последних шести турах в чемпионате Англии «горожане» победили только располагающийся в зоне вылета «Лутон Таун» (2:1). Также было четыре ничьих. Уступили они «Астон Вилле» (0:1).

В результате «Манчестер Сити» спустился на четвёртую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет пять очков. Небольшой перерыв на клубный чемпионат мира и положительные эмоции должны вернуть «горожанам» правильный настрой и характер.

«Флуминенсе» на предыдущей стадии клубного чемпионата мира победил «Аль-Ахли» (2:0). В чемпионате Бразилии подопечные Фернандо Диниса выступили не лучшим образом. Они финишировали лишь на седьмой строчке в турнирной таблице первенства.

Зато «трёхцветным Рио» удалось выиграть Кубок Либертадорес. В финале они победили «Бока Хуниорс» (2:1 в дополнительное время). Главным оружием команды, как и многих других бразильских клубов, является довольно крепкая защита. В 52 матчах во всех официальных турнирах она пропустила 59 мячей.

Не в последнюю очередь надёжность в обороне связана с наличием в составе клуба из Рио-де-Жанейро бывшего защитника мадридского «Реала» Марсело. За «Флуминенсе» он сыграл 28 встреч во всех официальных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Всё бы ничего, но и сам «Флуминенсе» забил в 52 встречах сравнительно немного — 77 голов. Частенько ему не хватает ресурсов и мощности в нападении. У клуба из Рио-де-Жанейро на порядок хуже комплектация состава, чем у «Манчестер Сити». Поставить на победу «горожан» и ТМ 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.10 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Слишком много голов не ждём, ведь до сих пор не оправились от повреждений два самых результативных футболиста «Манчестер Сити» — Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд. Гвардиола отметил, что бельгиец уже тренируется с командой, но пока что находится не в оптимальном тонусе.

Касательно состояния норвежца, испанский специалист сказал, что тот пока что не может даже тренироваться. В этом сезоне Холанд принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал пять голевых передач. Также к небольшому количеству забитых мячей предрасполагает статус матча. Думается, оба клуба постараются сыграть предельно собранно в обороне.

Прогноз и ставки на матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» 22 декабря 2023 года

«Манчестер Сити» предельно серьёзно настроен на турнир. Победа может помочь ему прийти в себя, и Гвардиола намерен воспользоваться этой возможностью. Уровень бразильского чемпионата на порядок ниже английского. У «Флуминенсе» намного хуже глубина состава и качество командного футбола. В то же время слишком много голов не ждём. «Горожане» ослаблены травмой лучшего бомбардира. «Трёхцветные», в свою очередь, редко пропускают, но и сами забивают мало. Ставки на победу «Ман Сити» и тотал меньше 3.5 мяча в «Фонбет» принимают за 2.10, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: «Манчестер Сити» победит и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.

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