«Атлетико» — «Севилья»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Севилья».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.15.

«У «Севильи» всего три победы после 17 туров. Команда идет на 14-м месте. Третий успех она одержала в прошлом туре, когда круто разбила «Гранаду» (3:0). В этом году «нервионцам» просто не хватило ресурса играть на два фронта.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но когда еврокубки закончены, дела у команды пойдут на лад. Что касается «Атлетико», то команда идет на четвертом месте. Но два последних матча она провела плохо, вчистую уступила «Атлетику». И «матрасники» на выезде играют гораздо хуже, чем дома. Еще была ничья, когда подопечные Симеоне упустили преимущество в два мяча. Не все в порядке у команды в обороне.

Поэтому на будущую игру «Атлетико» выйдет злым. Тем более дома он выглядит лучше, чем в гостях. Я думаю, обе команды сыграют на победу», — сказал Мор.