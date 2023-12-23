«Атлетико» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 1.89.

«Атлетико» и «Севилья» сыграют в перенесённом матче 4-го тура испанской Ла Лиги. Не уверен, что мадридцы тут легко добудут три очка. В последнее время команда Симеоне смотрится не лучшим образом.

Часто «матрасники» начали терять очки – победили всего один раз в четырёх турах. Так, не сумел «Атлетико» выиграть у «Барселоны» (0:1), «Атлетика» (0:2) и у «Хетафе» (3:3). Удивляет особенно последняя ничья, там-то клуб должен был уверенно выигрывать, я думаю. Сейчас с 35 очками подопечные Симеоне всё ещё идут четвёртыми, но уже отстают от лидеров почти на 10 очков. Надо что-то менять коллективу в своей игре, начать стабильно выигрывать.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Севильи» же всё ещё много проблем. В большинстве матчей команда теряет очки. Хотя в последнем туре подопечные Кике Санчеса Флореса сумели прервать серию без побед – 3:0 с «Гранадой» из зоны вылета. Сами же красно-белые располагаются на 14-м месте с 16 очками. Соперники выше начинают отрываться от «Севильи» — разрыв с клубами из середины таблицы составляет три и четыре очка.

Обе команды на прошлой неделе завершили выступление в Лиге чемпионов. «Атлетико» в последнем туре обыграл «Лацио» и финишировал первым в группе. А вот «Севилья» не смогла добиться успеха в своём квартете, завершив розыгрыш ЛЧ на последней строчке, сильно отстав от соперников выше.

«Севилья», конечно, испытывает большие проблемы. Совсем не на пользу клубу пошла и Лига чемпионов – добавила матчей севильцам. Но сейчас у красно-белых было время на подготовку. Думаю, «Атлетико» встретит сопротивление в этом противостоянии и вряд ли добудет тут сухую победу. Особенно вспоминая последние неудачи мадридцев», — сказал Мостовой.