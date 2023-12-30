«Витязь» – «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Витязь» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 1.73.

«В Балашихе Новый год отметят противостоянием «Витязь» — «Спартак». Кто отправится за праздничный стол в хорошем настроении?

Гораздо больше шансов на это у подопечных Алексея Жамнова. Лидеры всей КХЛ (65 очков в 46 матчах) выиграли перед этой игрой в Минске у «Динамо» — 4:1. У «спартаковцев» роль лидера на себя может взять каждый – Михаил Мальцев, Максим Цыплаков, Павел Порядин, Николай Голдобин, Шэйн Принс… Ну или Илья Ковальчук.

«Витязь» под руководством Дмитрия Рябыкина идёт на предпоследней строчке Западной Конференции – 34 очка в 44 играх. Шансы на попадание в плей-офф ещё есть. Но они постоянно снижаются. Хотя за очки подмосковная команда цепляется буквально зубами. Как это было 28 декабря, когда в Балашиху приезжал «Автомобилист» и выиграл по буллитам — 3:2.

В этом сезоне «Спартак» дважды уверенно обыгрывал «Витязь» — 4:1 и 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК Витязь Московская область Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас столь большой разницы в пользу гостей не будет, но они всё равно победят. В основное время матча», — сказал Емелин.