«Кристал Пэлас» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Эвертон».

Ставка: победа «Эвертона» за 2.60.

«Кристал Пэлас» и «Эвертон» сойдутся в 1/32 финала Кубка Англии. Обе команды не лучшим образом выступали в последнее время, редко выигрывали. Так что сразу тут победителя, на первый взгляд, не вижу.

«Кристал Пэлас» в последнем туре АПЛ обыграл «Брентфорд» — 3:1. Эта виктория была важна для клуба – он сумел прервать длинную серию без побед, которая уже насчитывала восемь матчей, в большинстве из которых были поражения. Из-за этого «орлы» опустились на 14-е место. Соперники ниже не имеют большого отставания от подопечных Ходжсона, так что им нужно продолжать выигрывать.

А вот «Эвертон» в таблице АПЛ идёт ещё ниже своего соперника по этой встрече – на 17-м месте, в одном очке от зоны вылета. Если бы не штраф в десять баллов, клуб располагался бы намного выше. Причём новость о штрафе «ириски» восприняли довольно стойко и только больше начали выигрывать. Но вот в последнее время подопечные Дайча всё же стали проигрывать. Если 1:2 от «Тоттенхэма» и 1:3 от «Ман Сити» были ещё предсказуемы, то вот 0:3 от «Вулверхэмптона», идущего не так высоко в таблице, удивляет уже больше.

Это Кубок, и не до конца ясно, какими составами сыграют соперники. Оба имеют проблемы в чемпионате Англии. Так что некоторым игрокам основы могут дать отдых. Но если тут выбирать фаворита, то я всё же отдаю предпочтение «Эвертону». На фоне проблем в АПЛ команда Дайча больше будет стремиться к успеху в другом турнире. Да и проигрывали «ириски» недавно, в основном лидерам АПЛ», — сказал Павлюченко.