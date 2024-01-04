Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Кристал Пэлас» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка Англии «Кристал Пэлас» — «Эвертон».

Ставка: победа «Эвертона» за 2.60.

«Кристал Пэлас» и «Эвертон» сойдутся в 1/32 финала Кубка Англии. Обе команды не лучшим образом выступали в последнее время, редко выигрывали. Так что сразу тут победителя, на первый взгляд, не вижу.

«Кристал Пэлас» в последнем туре АПЛ обыграл «Брентфорд» — 3:1. Эта виктория была важна для клуба – он сумел прервать длинную серию без побед, которая уже насчитывала восемь матчей, в большинстве из которых были поражения. Из-за этого «орлы» опустились на 14-е место. Соперники ниже не имеют большого отставания от подопечных Ходжсона, так что им нужно продолжать выигрывать.

А вот «Эвертон» в таблице АПЛ идёт ещё ниже своего соперника по этой встрече – на 17-м месте, в одном очке от зоны вылета. Если бы не штраф в десять баллов, клуб располагался бы намного выше. Причём новость о штрафе «ириски» восприняли довольно стойко и только больше начали выигрывать. Но вот в последнее время подопечные Дайча всё же стали проигрывать. Если 1:2 от «Тоттенхэма» и 1:3 от «Ман Сити» были ещё предсказуемы, то вот 0:3 от «Вулверхэмптона», идущего не так высоко в таблице, удивляет уже больше.

Кубок Англии . 1/32 финала
04 января 2024, четверг. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это Кубок, и не до конца ясно, какими составами сыграют соперники. Оба имеют проблемы в чемпионате Англии. Так что некоторым игрокам основы могут дать отдых. Но если тут выбирать фаворита, то я всё же отдаю предпочтение «Эвертону». На фоне проблем в АПЛ команда Дайча больше будет стремиться к успеху в другом турнире. Да и проигрывали «ириски» недавно, в основном лидерам АПЛ», — сказал Павлюченко.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android