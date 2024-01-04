«Сент-Луис» — «Ванкувер»: прогноз Дарьи Мироновой на игру НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Ванкувер».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.57.

«Неожиданно для всех, «Ванкувер» завершил год и ворвался в следующий на первом месте Запада. В средним «Блюзмены» забивают 2,8 и пропускают 3,2 за вечер, а «Кэнакс» 3,8 и 2,5. У хозяев два поражения кряду в последних пяти встречах и одно домашнее в последних пяти.

У «Ванкувера» две выездные неудачи в последних пяти играх. У «конечков» возникают проблемы при игре с более закрытыми командами, как «Филадельфия», когда дисциплина, хладнокровие и игра без шайбы выходят на лидирующие позиции. В идеале новый тренерский штаб добивается того, чтобы каждый игрок отрабатывал назад, боролся за шайбы и страховал партнеров также напористо, как и двигался в атаке. Кузьменко иногда попадает в запас из-за того, что не соблюдает этот план. «Кэнакс» не проигрывали первые периоды в шести из последних семи матчей. «Ванкувер» всегда рассчитывает на быстрое начало.

От «Блюзменов» мы давно ничего не ждём, разве только желаем прогресса Бучневичу (28 очков в 34 играх) и Торопченко (10 очков в 36 играх). Кстати, в прошлогодней очной встрече Бучневич набрал 1+1, Торопченко- гол, у Кузьменко дубль. В октябре «Ванкувер» вынес оппонента 5:0. Михеев забил с передачи Кузьменко. Вратарь Биннингтон растет и уже спокойнее реагирует на пропущенные голы, еще никогда не побил в этом сезоне. Команда точно даст бой и постарается зацепиться за очки. Поэтому жду яркий матч и ТБ 5,5», — сказала Миронова.