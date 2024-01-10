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«Витязь» — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 10 января

«Витязь» — СКА: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 10 января
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Витязь» – СКА.

Ставка: победа СКА с форой (-2) за 2.00.

«В Балашихе с определённым интересом всех нас ждёт противостояние между подмосковным «Витязем» и питерским СКА.

Подопечные Романа Ротенберга явно вознамерились подняться в Западной конференции на самый верх. Но два последних матча питерские армейцы проиграли у себя на льду ярославскому «Локомотиву» и магнитогорскому «Металлургу». Причём с одинаковым счётом 1:2. Только в первом случае после трёх периодов, а во втором – в овертайме. А вот с «Витязем» невчане встречались у себя дома 3 января и разгромили подмосковную команду – 6:1. С «хет-триком» Василия Глотова.

Ну а команда Дмитрия Рябыкина после того фиаско проиграла ещё и в Череповце «Северстали» 3:4 и в Балашихе «Нефтехимику» 2:4. До плей-офф «витязям» практически как до луны пешком. Сейчас у команды 36 очков после 48 матчей и отставание от кубковой зоны девять очков. При этом у минского «Динамо», которое идёт восьмым, ещё и на две игры меньше.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2024, среда. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этой встрече СКА будет настроен очень решительно. У них сейчас 64 очка, и до лидера дотянуться ещё вполне возможно. Этим гости и начнут заниматься в Балашихе. Они победят с разницей в две-три шайбы», — сказал Емелин.

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