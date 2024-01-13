«Аугсбург» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на матч Бундеслиги

Известный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Байер».

Ставка: победа «Байера» и ТБ 2.5 за 2.07.

«Львы» проводят исторический сезон, пока что возглавляют таблицу. Это единственная команда, если брать топовые чемпионаты, которая вообще в этом сезоне ещё не проигрывала во всех турнирах, в которых она участвует — и в Лиге Европы, и в Кубке Германии, и в Бундеслиге.

«Байер» очень здорово усилился летом и, что главное, точечно. Все трансферы оказались эффективными на все позиции. И, безусловно, это коллектив, у которого главной звездой является её главный тренер — Хаби Алонсо. Несмотря на то что есть Вирц, есть и другие звёзды, Джака пришёл, Хофман. Но я всё равно думаю, что главная звезда именно испанский специалист, который возглавил клуб ещё по ходу прошлого сезона.

«Байер» по сравнению с прошлым сезоном сильно изменился стилистически. Тогда это была команда, которая любила контратаковать, давала сопернику владеть мячом и могла убегать. Но сейчас это уже супердоминирующий коллектив. «Фармацевты» доминируют даже больше, чем «Бавария». Во многих матчах они больше держат мяч, очень эффективны в позиционных атаках.

Собственно, под позиционные атаки, в том числе или прежде всего, были выполнены трансферы — они помогают строить игру из глубины. Для этого нужен Джака, чтобы эффективно действовать уже ближе к финальной трети, для этого появился Хофман — лучший вингер для оппозиционного футбола, для оппозиционной атаки, пришёл Бонифасе, нападающий, который с ходу вписался. Есть и Гримальдо на левый фланг. В общем, всё у «Байера» хорошо. Единственное, что Бонифасе отправился в расположение своей сборной на Кубок Африки и травмировался. Он выбыл до апреля. И вот теперь вопрос, как «львы» будут играть в нападении.

В составе у команды есть форвард Патрик Шик. Он прямо перед Новым годом оформил хет-трик. Правда, чеха замучили травмы. Так что, может быть, мы увидим внутренний трансфер для «Байера». Посмотрим, сможет ли Шик вписаться в эту игру, особенно в такую комбинационную, сможет ли он заменить Бонифасе.

А вот «Аугсбург» по ходу сезона поменял тренера, пришёл Йесс Торуп вместо Энрико Маасена. Команда выдала хорошую серию, но потом её сменила плохая серия. В общем, «фуггеры» уже по традиции борются за выживание. И в общем «Аугсбург» — команда, которая, если есть возможность, играет по счёту, играет прагматично. Главная звезда этого клуба Демирович, он же капитан, действующий из глубины в атаке. Также босниец может действовать на фланге, очень эффективен, много забивает.

Но я всё-таки думаю, что с «Байером» у «Аугсбурга», конечно, немного шансов. И мне кажется, что хозяева поля должны уверенно побеждать. Ну как уверенно, может быть, просто выигрывать через верха», — сказал Керимов.