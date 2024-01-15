«Коламбус» — «Ванкувер»: во сколько начало матча НХЛ, какие прогнозы и ставки

15 января состоится матч регулярного сезона НХЛ «Коламбус» — «Ванкувер». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Кэнакс» в основное время можно с коэффициентом 1.65. Успех «Блю Джекетс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.

Букмекеры считают, что матч «Коламбус» — «Ванкувер» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

В 43 встречах «Коламбус» одержал только 13 побед. За этот отрезок времени он забросил 130 шайб, а пропустил 162. «Блю Джекетс» расположились на предпоследнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Скорее всего, в этом сезоне они тоже не попадут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кэнакс» идут в лидерах. В 43 встречах они одержали 29 побед, причём 27 из них были добыты в основное время. За этот период времени подопечные Токкета пропустили только 110 шайб, а забросили 165 — больше всех. 27 голов записал на свой счёт Брок Бёзер.