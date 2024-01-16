«Спартак» — «Витязь»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Витязь».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.43.

«Спартак» у себя дома попробует взять реванш у «Витязя» за досадное новогоднее поражение в Балашихе.

Тогда красно-белые вели 4:1, но умудрились уступить подмосковной команде в овертайме 4:5, и после этого подопечные Алексея Жамнова проиграли ещё пять раз подряд. В итоге неприятная серия спартаковцев достигла шести матчей. Перед игрой с «витязями» народная команда дома уступила «Металлургу» — 2:6. Хотя Николай Голдобин и Максим Цыплаков продолжают бить общекомандные и собственные рекорды результативности, но этого для победы явно недостаточно.

Ну а то, что команда Дмитрия Рябыкина не так проста, как кажется, доказывает не только победа подмосковного клуба над «Спартаком» 30 декабря, но и недавний успех (14 января) в Ярославле, где был обыгран «Локомотив» — 2:1. Причём шайбы Ивана Воробьёва и Джереми Роя едва не стали в этом матче единственными.

«Спартак» сейчас имеет 67 очков после 52 матчей и текущее четвёртое место на Западе, а у «Витязя» 36 очков в 49 играх, 10-е место и безнадёжное отставание от зоны плей-офф — 11 очков.

Кстати, кроме того новогоднего поражения, красно-белые в этом сезоне уже дважды обыгрывали «витязей» — 4:1 и 5:1. И, конечно, в этой ситуации хозяева должны одержать ещё одну. Разумеется, будет сложно, ведь травмированы Мальцев, Морозов, Усманов и Локтионов. Но и отступать им уже некуда.«Спартак» победит в матче», — сказал Емелин.