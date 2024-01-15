«Спартак» — «Витязь». Ковальчук — не причина проблем!

16 января состоится матч «Спартак» — «Витязь». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.50. Шансы «богатырей» оценили в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Витязь» 16 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» — «Витязь» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.77. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Витязь» (16.01.2024)

Интересная встреча ожидает болельщиков хоккея в одном из матчей регулярного сезона КХЛ 16 января. «Спартак» на арене «Мегаспорт» будет принимать «Витязь». Начало игры — не ранее 19:30 мск.

Красно-белые ещё недавно возглавляли турнирную таблицу Западной конференции, но растеряли преимущество. Теперь они занимают четвёртую строчку, имея в активе 67 очков. Команда отстаёт от лидирующего московского «Динамо» на пять очков. Конечно, ещё не всё потеряно, и можно будет вернуться на первое место.

«Гладиаторы» выиграли 30 из 52 встреч в текущем сезоне. Они являются самым результативным клубом в лиге, забросив 180 шайб. Ещё бы наладить дела с обороной, из-за частых ошибок которой пропущено 149 голов. Лучше всего «Спартак» выступает на домашней арене, одержав 17 побед в 24 матчах.

Красно-белые проиграли последние шесть матчей. Они уступили «Витязю» (4:5 ОТ), ЦСКА (1:3), московскому «Динамо» (2:3 ОТ), минскому «Динамо» (1:3), СКА (2:5) и «Металлургу» (2:6). Куда-то улетучилась сумасшедшая атака Алексея Жамнова. В пяти играх подряд «гладиаторы» не забивают больше двух голов – очень плохо.

Примечательно, что спад начался после того, как прибыл в состав «Спартака» Илья Ковальчук. Многие эксперты ожидали, что такой вариант развития событий вплоне возможен. Неужели они были правы? Однако главный тренер отрицает этот факт. Он назвал подобные догадки маразмом. По словам Жамнова, выбираться из этой ямы красно-белые должны самостоятельно. Им никто в этом не поможет.

Плохи дела у «Витязя», который занимает лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 38 очков. От минского «Динамо» с восьмой строчки команду отделяет девять очков. Дистанция достаточно большая, и сократить её будет нелегко, а то и вовсе невозможно.

Всего в текущем сезоне «богатыри» одержали победы в 16 из 50 матчей, забросили 107 шайб, а пропустили 176. Призванный спасать клуб от плохих результатов Дмитрий Рябыкин не справляется со своей работой, но порой удивляет. Только в минувшей встрече «Витязь» прервал серию поражений из четырёх игр. Во время неё он уступил СКА (1:6 и 0:4), «Северстали» (3:4), «Нефтехимику» (2:4).

Победить сенсационно «богатырям» удалось «Локомотив» со счётом 2:1. Игорь Никитин назвал основной причиной поражения недонастрой своих подопечных. По его словам, железнодорожники не могут достучаться до самолюбия. Вряд ли согласится с ним Дмитрий Рябыкин. Он считает победу «Витязя» более чем заслуженной.

В этом году «Спартак» и «богатыри» провели три официальные очные встречи. Две закончились победами красно-белых (4:1 и 5:1), а в одной победу одержал «Витязь» (5:4 ОТ). Стоит отметить, что в каждом из этих матчей «гладиаторы» забрасывали минимум четыре шайбы.

Мы сбросим со счетов победу команды Рябыкина в игре с «Локо» с таким маленьким счётом и поставим на индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5 шайбы за 1.80. Ждём, что голов будет много с обеих сторон.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Витязь» 16 января 2024 года

Красно-белых настиг спад, а может быть, даже кризис. Всё-таки не может команда, которая так много забивает и возглавляла таблицу, внезапно проиграть шесть встреч подряд. Этому должны быть причины. Собраться и победить подопечные Жамнова могут в игре с «Витязем», который будет на кураже после выигранной встречи у «Локомотива». Однако в качестве ставки выберем индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5 шайбы.

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5 шайбы за 1.80.