«Интер» — «Лацио»: когда матч Суперкубка Италии, кто фаворит, какие прогнозы и ставки

19 января состоится матч 1/2 финала Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех римлян оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Лацио» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

«Интер» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В 20 встречах в первенстве он уступил только «Сассуоло» (1:2). Также подопечные Симоне Индзаги досадно потеряли очки в матчах с пребывавшей на подъёме «Болоньей» (2:2), идущим на втором месте «Ювентусом» (1:1) и «Дженоа» (1:1).

«Лацио», в свою очередь, выдал крайне неудачный старт сезона. Ощутимо отразился на нём уход некоторых лидеров летом. Тем не менее благодаря стараниям Маурицио Сарри римляне со временем адаптировались к новым вводным и поднялись в верхнюю часть турнирной таблицы Серии А — на пятую строчку.