«Интер» — «Лацио»: получи бонус до 30 тыс. рублей к матчу за Суперкубок Италии
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19 января состоится полуфинальный матч Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио». Начало — в 22:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».
Нужно выполнить два простых условия:
1. Зарегистрируйся.
2. Подтверди свою личность.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех римлян оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.
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