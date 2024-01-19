«Интер» — «Лацио»: прогноз Виктора Гусева на матч 1/2 финала Суперкубка Италии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио».

Ставка: победа «Интера» за 1.68.

«Интер» в предыдущем сезоне Серии А завоевал серебро, а «Лацио» выиграл Кубок Италии. В чемпионате миланцы лидируют и ни разу не проиграли в 14 последних матчах турнира. Снова забил Лаутаро Мартинес, уже наколотивший 18 голов в Серии А. Хорош и Хакан Чалханоглу, у «Интера» вообще очень крепкая и мощная атака. Довольно неожиданно миланцы вылетели из Кубка Италии.

«Лацио» продолжает сражаться за попадание в Лигу чемпионов и место в топ-4 по итогам сезона в чемпионате. К тому же римляне продолжают биться в национальном Кубке. Главный тренер команды Маурицио Сарри отметил, что Суперкубок не является приоритетом для римлян, это не главный для них трофей.

В последний раз между собой соперники встречались в середине декабря. Тогда «Интер» одержал гостевую победу со счётом 2:0. Учитывая текущие результаты команд и их очные встречи, преимущество должно оказаться на стороне миланцев. По заявлениям Сарри, «Лацио» преследует другие приоритеты.