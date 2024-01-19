Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Интер» — «Лацио»: прогноз Алексея Гасилина на полуфинал Суперкубка Италии

«Интер» — «Лацио»: прогноз Алексея Гасилина на полуфинал Суперкубка Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Очень важно для болельщиков «Интера», что Лаутаро Мартинес восстановился и после травмы забил уже четыре мяча. Но здесь есть загвоздка, «Интер» может и пропускать, не так много они пропускают, но последние игры показывают, что даже «Монца» может забить лидерам чемпионата и, наверное, фавориту этого Кубка.

У «Лацио», в свою очередь, пять матчей – пять побед, но выигрывают достаточно сухо, и 1:0, и 2:1.

Я думаю, что этот матч сухим точно не будет. Так что от этих команд мы можем ожидать, что они обе забьют, то есть я буду прогнозировать эту ставку. Последний матч, в котором «Лацио» не забил, был как раз с «Интером», но, кто помнит ту игру, она проходила в Риме и «Лацио» на гол точно наиграл. Игра была равная, да, было удаление, но в целом команды достаточно голевые, команды на ходу, и я думаю, что победитель Кубка находится в этой полуфинальной паре», — передаёт слова Гасилина «РБ Спорт».

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 января 2024, пятница. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android