«Интер» — «Лацио»: прогноз Алексея Гасилина на полуфинал Суперкубка Италии

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Очень важно для болельщиков «Интера», что Лаутаро Мартинес восстановился и после травмы забил уже четыре мяча. Но здесь есть загвоздка, «Интер» может и пропускать, не так много они пропускают, но последние игры показывают, что даже «Монца» может забить лидерам чемпионата и, наверное, фавориту этого Кубка.

У «Лацио», в свою очередь, пять матчей – пять побед, но выигрывают достаточно сухо, и 1:0, и 2:1.

Я думаю, что этот матч сухим точно не будет. Так что от этих команд мы можем ожидать, что они обе забьют, то есть я буду прогнозировать эту ставку. Последний матч, в котором «Лацио» не забил, был как раз с «Интером», но, кто помнит ту игру, она проходила в Риме и «Лацио» на гол точно наиграл. Игра была равная, да, было удаление, но в целом команды достаточно голевые, команды на ходу, и я думаю, что победитель Кубка находится в этой полуфинальной паре», — передаёт слова Гасилина «РБ Спорт».