«Интер» — «Лацио»: прогноз Андрея Лаврентьева на игру Суперкубка Италии

Известный журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Лацио».

Ставка: победа «Интера» за 1.68.

«Маурицио Сарри, после того как «Лацио» одержал пятую победу кряду, высказался очень нелицеприятно и о месте проведения турнира, и о времени, в которое он выбран – январь. Сарри можно понять – «Лацио» преодолел те неудачи и проблемы, которые были в начале сезона, набрал хороший ход и вполне способен в ближайшее время войти в лигочемпионскую четвёрку, то, о чём, собственно, и мечтает Сарри. В этой ситуации поездка в Саудовскую Аравию, наверное, не совсем к месту, тем более что у «Лацио» только-только поправились те футболисты, которые были травмированы – это Иммобиле прежде всего. Выйдет он и сыграет ли, мы не знаем, потому что Сарри может предпочесть вариант вместе с Фелипе Андерсоном в центре атаки, и тогда Иммобиле начнёт со скамейки запасных. В основном у «Лацио» все лучшие в сборе – это и Луис Альберто, который пропустил несколько недель, и защитники, где у «Лацио» и у Сарри есть приятный выбор.

Но мне кажется, что в этом матче фаворит — «Интер». Смотрите сами, «Интер» выиграл в двух последних сезонах и Кубок, и Суперкубок Италии, в этом году «Интер» неожиданно проиграл «Болонье» в Кубке Италии и выбыл из этого турнира, а в чемпионате его вот-вот обойдёт «Ювентус». Соответственно, для «Интера» очень важно выиграть этот турнир, поэтому, мне кажется, «нерадзурри» будут играть на полную мощность, не жалея ни себя, ни соперника.

В этом матче предлагаю победу «Интера», и мне кажется, что в этом матче будет тотал меньше 2.5, поскольку и та, и другая команда очень хороши в обороне. Я не думаю, что будут играть прямо в открытый футбол уже в полуфинале», — сказал Лаврентьев.